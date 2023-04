Rondoni: "Siamo giovani ma è il nostro tempo"

"Dicono che siamo bravi, ma troppo giovani per amministrare un Comune: falso, la storia del territorio è fatta di sindaci poco più che trentenni e questo è il nostro tempo". E’ la sfida di Federico Rondoni, giovane ingegnere candidato sindaco per “Corrente“, lista di sinistra che corre alle prossime amministrative. "La nostra è una bella squadra – rimarca Rondoni – otto donne e otto uomini con competenze e capacità, in cui abbiamo cercato di rappresentare la diversità della nostra comunità, basata non solo sulle competenze. Ci dicono che abbiamo un programma troppo ambizioso, ma quello che abbiamo imparato dalla nostra storia è che senza guardare avanti si rischia di dover rincorrere solo l’emergenza del momento. Questo è il tempo in cui bisogna progettare per risolvere i problemi. Le risorse ci sono, bisogna sapere dove prenderle. E’ inimmaginabile che nel 2023 il Comune di non abbia un ufficio dedicato alla progettazione e al reperimento delle risorse comunitarie".

A chi chiede delle alleanze in un eventuale ballottaggio Rondoni risponde: "Andremo noi al ballottaggio, perché Corrente propone un progetto chiaro che ispira la voglia di andare a votare. Un progetto aggregatore per tutta la sinistra". In lista una schiera di giovani laureati, diplomati o studenti, alcuni appartenenti all’associazionismo: Simone Davide Araya; Latifa Bennani; Enrica Berta; Michele Cangemi; Elona Cela; Elena Cerrini; Matteo Cesarini; Tommaso Fisicaro; Daniele Fondacci; Hind Fourari; Alessio Mariani, Giada Mariani, Laura Ragni; Margherita Rondoni; Gianluca Rosi; Filippo Ubaldi.

Pa.Ip.