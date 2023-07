Romizi, "UJ? Le siamo grati" E La Nazione regala un libro Volti e ricordi di un super evento

"Note d’oro. Cinquant’anni di Umbria Jazz" è il titolo di un libro fotografico con il quale La Nazione celebra i 50 anni della rassegna che si svolge a Perugia. Il volume verrà dato in omaggio a chi acquisterà il quotidiano venerdì 7 luglio e sarà presentato domani all’hotel la Rosetta alle 12,30. Con il libro, la Nazione intende celebrare il mezzo secolo di vita della manifestazione, attraverso uno straordinario viaggio lungo questi decenni di successi. Propone volti, ricordi, aneddoti, dove protagonisti sono la grande musica e chi, nel 1973, ebbe l’intuizione di dar vita a un evento di eccezionale livello, man mano divenuto uno di Festival più iconici del panorama mondiale. Alla presentazione partecipano Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Luigi Caroppo, vicedirettore de La Nazione, Carlo Pagnotta, fondatore e direttore artistico di Umbria jazz, Donatella Miliani, viceresponsabile de La Nazione Umbria e curatrice del volume.

Intanto, il sindaco Andrea Romizi nel suo messaggio contenuto nel libro osserva: "Mentre si celebra il cinquantesimo anniversario di Umbria Jazz, si prova un profondo sentimento di gratitudine. Per dieci giorni, Perugia, si proietta letteralmente in un’altra dimensione, a livelli di energia diversi e più elevati rispetto a quelli ai quali normalmente è abituata, perché a Perugia, durante il festival, si vive a ritmo di swing. Perché si può arrivare ad amare così tanto un evento come questo? Certamente molte persone hanno contribuito a questo risultato, dai semplici appassionati, agli addetti ai lavori, ai volontari, diretti dalla grande regia della Fondazione Umbria Jazz. Molti hanno dedicato energie ed entusiasmo per creare in Umbria un evento culturale di proporzioni e livello internazionali. Nella memoria di coloro che anno dopo anno hanno partecipato per cinquant’anni anni, rimangono soprattutto gli artisti, grandi maestri e musicisti meno noti, nonché diverse generazioni di spettatori. Erano giovani e anziani, intellettuali e hippy, appassionati e semplici curiosi, e il festival è stato e sarà ancora testimone del potere unificante della musica".

E il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani: "Per Orvieto il jazz vuol dire festa e questo 2023 sarà una grande festa per i 50 anni di Umbria Jazz e in particolare per la nostra città per i 30 anni di Umbria Jazz Winter".