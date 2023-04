Romizi: "Non sminuire la storia con le battute"

"Quello della Costituzione che l’Italia comincerà a parlare dopo la Resistenza sarà il linguaggio della democrazia. Un linguaggio bellissimo che racconta di uguaglianza, di dignità, di libertà, di pace, di giustizia sociale. Il linguaggio della Repubblica. Fare memoria di tutto ciò che è stato è un monito sempre attuale, da rinnovare. E con la memoria torna l’esigenza di conoscere a fondo la Storia, di non sminuire quello che è stato con battute che riducono il senso della tragedia di quella stagione, di cogliere in pieno il valore di quella eredità. L’Italia che abbiamo ereditato con la libertà e con la nostra Costituzione imperniata sull’antifascismo è l’Italia di cui dobbiamo essere più fieri e convinti custodi". E’ il passaggio conclusivo del discorso del sindaco di Perugia Andrea Romizi, che come ogni 25 Aprile è stato pronunciato in Borgo XX Giugno. Poi ha parlato del paragone della Perugia di allora, sotto i bombardamenti e quella di oggi: "In quegli anni era una città che, nella "estenuante vigilia", l’avvocato Magnini descrive con un affresco dolorosissimo: "alquanto squallida", caratterizzata da "ripari antiaerei sui maggiori monumenti", "Pinacoteca e musei vuoti: le opere d’arte messe in cassoni e nascoste. E poi il coprifuoco, la paura, la povertà, l’oscuramento totale".

Fernanda Maretici – prima donna eletta nel consiglio comunale di Perugia nel 1946 – che ci ha lasciato sul tema un pensiero forte, da non dimenticare: "Il razzismo vero è la privazione della cultura". Oggi invece – ha detto Romizi – la città è ricca di eventi e di cultura. La storia ci insegna che in mancanza della cultura a vincere sono prevaricazione e crudeltà".