“Romeo e Giulietta“ irrompe al Cucinelli di Solomeo. Inaugurazione-omaggio alla regia di Gigi Proietti

L’omaggio a un grandissimo e indimenticabile artista inaugura la stagione del Teatro Cucinelli di Solomeo: venerdì alle 21 e sabato alle 18 il cartellone si apre con il capolavoro di William Shakespeare “Romeo e Giulietta“ (nella foto) per la regia di Gigi Proietti. Lo spettacolo torna in tournée dopo 20 anni dal debutto e dopo 3 anni dalla scomparsa di Proietti e quella al Cucinelli sarà la prima tappa del viaggio nei teatri italiani. Un viaggio d’amore, passione e tragedia, raccontato con maestria dal genio creativo di Proietti che, con la sua regia, dà vita a questa epica storia d’amore in modo unico ed emozionante. Per avere un’idea di come sarà questa versione di “Romeo e Giulietta“ ci si affida alle parole di Proietti che raccontava l’ultima versione del suo spettacolo.

"Amo molto questo nuovo allestimento – scriveva nelle sue note –, simile ma diverso alla prima versione. Ho sempre pensato che la festa a casa Capuleti fosse una specie di sliding door, che attraversata o evitata conduce a storie diverse. Se Romeo decidesse di non andare alla festa? E se tutta la storia fosse solo il sogno di una giovane mente eccitata dall’amore? Da qui sono partito per decidere di collocare la prima parte ai nostri giorni. La festa è un ballo in maschera, che dopo il primo sguardo e la fatidica scintilla si trasforma in un sogno di epoche lontane. Il pubblico si vedrà riflesso nella storia, in un gioco di specchi in cui si raccontano due realtà, due secoli, due mondi. La storia si ripete e il rituale d’amore e odio non va a buon fine, come un rito iniziatico in cui l’eroe non riesce a superare la prova. Nessuno dei giovani oltrepassa il confine della maturità, nessun adulto li sa accompagnare nel viaggio. Si passa dai giochi alla tomba, come in ogni tempo può accadere, in una tristissima favola avvelenata dall’odio, che si trasforma nell’ecatombe di un futuro". Entrambe le repliche sono sold ou.