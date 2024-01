Rogo di Gubbio, testimonianza choc

GUBBIO - Salva perché si era fermata a comprare la colazione per tutti. C’erano gli affari che andavano sempre meglio da festeggiare. Ma quella festa non c’è mai stata.

Perché il laboratorio di Canne Greche è esploso, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a causa dell’utilizzo improprio del pentano per la lavorazione della canapa secondo una procedura non autorizzata e in luogo senza alcun tipo di sistema di ventilazione o di sicurezza per i lavoratori. In quel rogo, il 7 maggio 2021, persero la vita Samuel Cuffaro ed Elisabetta Degli Esposti.

Il processo per la tragedia è ripreso ieri davanti al tribunale di Perugia. A rispondere alle domande del pm Gemma Miliani, una dipendente della azienda dove si produceva cannabis legale, "depotenziata", come detto, secondo una procedura inventata e frutto, come ha riferito la testimone, di tentativi. Il pentano, secondo il suo racconto, sarebbe stato utilizzato per il lavaggio della canapa, dopo un precedente tentativo con l’acetone.

Alle preoccupazioni della dipendente, ha riferito, il responsabile del laboratorio, che credevano tutti fosse un chimico, avrebbe risposto sostenendo che il pentano era inerte e non c’era da preoccuparsi. Allo stesso modo, la testimone ha ricordato le parole del corriere che consegnò l’ultimo carico di sostanza chimica. Disse prima di andarsene, ha riferito, disse di accendere un cero in segno di devozione.

E ancora, la teste, che lavorava alle vendite, ha parlato del forte odore che sentiva e, in particolare, negli ultimi giorni quando la produzione era incrementata. Nessun avvertimento, nessun tipo di formazione, ha ribadito ancora. Nel procedimento sono imputati in cinque, l’ipotesi contestata è quella di duplice omicidio volontario con dolo eventuale.