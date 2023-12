Rock da Perugia Nuova sfida per i Fask

Un nuovo traguardo per i “Fast Animals and Slow Kids“ (nelle foto), la rock band made in Perugia sempre più amata e apprezzata dal pubblico di tutta Italia per l’energia, l’originalità e l’impatto della sua musica. Sull’onda del successo del tour teatrale (con sold-out a ripetizione e due concerti trionfali al Morlacchi) i Fask sono pronti a una nuova avventura. Stavolta discografica. E’ appena uscito “Fast Animals and Slow Kids – Dal vivo con orchestra”, l’album live che vede a fianco della band di Perugia i trenta elementi dell’Orchestra Arcangelo Corelli diretta da Carmelo Emanuele Patti in un’occasione speciale.

L’album, disponibile in tutti gli store digitali oltre che in formato cd e vinile, segna il punto di arrivo dell’esplorazione di nuove sonorità orchestrali per i brani che hanno segnato i quindici anni di storia della band formata da Aimone Romizi, Alessio Mingoli, Jacopo Gigliotti e Alessandro Guercini che hanno iniziato a suonare insieme e a scrivere canzoni nel 2008, muovendo i primi passi nei locali umbri. Dopo il successo del tour nei teatri della scorsa primavera, accompagnati da una piccola orchestra da camera di sei elementi, i Fast hanno voluto immergersi ancora di più nelle atmosfere uniche di un’orchestra con due concerti accompagnati dall’Orchestra La Corelli diretta da Carmelo Emanuele Patti che ha curato gli arrangiamenti. Le suggestioni del concerto tenuto a Ravenna il 22 luglio si sono così impresse nell’album live, accompagnato anche da un dietro le quinte che racconta in immagini come si prepara un concerto insieme ad un’orchestra disponibile su YouTube mentre il concerto è visibile fino al 15 gennaio sul sito www.ravennafestival.live.

"Suonare le canzoni che hanno segnato la nostra storia insieme a un’orchestra di trenta elementi è stata una delle esperienze più stimolanti e appaganti della nostra carriera – dicono i quattro ragazzi terribili del rock italiano –. L’idea che questa collisione tra due mondi possa per sempre vivere all’interno del nostro primo disco dal vivo ci fa provare quella stessa soddisfazione ed euforia che abbiamo provato scendendo dal palco, a concerto appena terminato". Dai primi passi nel 2008, passando dal primo vero album nel 2011 fino all’ultimo disco di inediti nel 2021, la nuova tappa è un vero e proprio viaggio in musica lungo quindici anni.

