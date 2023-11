"Rocca Paolina. Presto interventi in via Masi"

"Risolvere quanto prima il problema al soffitto dell’area di accesso alle scale mobili della Rocca Paolina da via Masi riportando la situazione in uno stato di decoro". E’ la richiesta, approvata in Commissione congiunta in Comune, che Pd e Ipp hanno rivolto alla Giunta e sulla quale sono intervenuti il dirigente Fabio Zepparelli e l’ingegnere Magliani dell’Area Opere pubbliche. Zepparelli ha ricordato che "il tema delle infiltrazioni nell’area di accesso alle scale mobili della Rocca Paolina da via Masi si è presentato periodicamente negli anni. Verifiche e interventi ripetuti hanno coinvolto diverse strutture dell’amministrazione, ma il problema si può risolvere solo con un intervento più radicale che riguardi almeno la porzione iniziale di piazza del Circo. Preliminarmente è necessario indagare il sistema di raccolta delle acque e lo stato di impermeabilizzazione della piazza. Servono valutazioni puntuali per stimare le risorse da appostare e inserire i lavori necessari nella programmazione triennale. Nel frattempo sono comunque possibili interventi di ripristino atti a garantire il decoro".