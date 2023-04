Rocca Minore, cuore del Subasio "Sarà il biglietto da visita del parco"

Rocca minore, sarà la volta buona, dopo anni di attesa, per un suo rilancio? La novità è rappresentata da un finanziamento di 781mila euro, ottenuto grazie a un bando di cui è risultato vincitore il Comune di Assisi, lanciato dal Ministero del Turismo che ha come obiettivo la valorizzazione e il rilancio di una serie di beni e servizi tra cui, appunto, la Rocca Minore di Assisi. In tal modo la rocchicciola, come la chiamano gli assisani, dovrà e potrà diventare porta d’accesso al Parco del Subasio e punto di partenza di nuovi itinerari escursionistici ed esperienziali, con l’obiettivo di incrementare l’attrattività e l’accessibilità di territori in cui sono presenti beni Unesco.

"Il nostro Comune ha centrato un nuovo obiettivo per la promozione turistica della città, utile a favorire la fruibilità di una risorsa importante del territorio, come quella del Parco del Subasio, finora non adeguatamente utilizzata e valorizzata – hanno evidenziato Stefania Proietti e Fabrizio Leggio, sindaco e assessore al turismo di Assisi – Questo ingente finanziamento, che si aggiunge agli altri recentemente ottenuti sempre attraverso la partecipazione a bandi statali o europei, rappresenta una nuova opportunità di sviluppo economico e sociale e premia il grande lavoro che stiamo portando avanti, a più livelli, per rilanciare il turismo dopo le difficoltà legate agli effetti della pandemia". L’idea generale è quella di valorizzare i siti Unesco non solo per la loro valenza storica e monumentale, ma soprattutto per il messaggio universale di pace, equità, tolleranza ed ecologia che essi rappresentano. Da qui la scelta della Rocca Minore, fra i tredici beni di Assisi riconosciuti patrimonio dell’umanità, come elemento trainante dell’idea progettuale trasformandola nel punto del Parco del Subasio, da cui far partire una serie di itinerari escursionistici utili a valorizzare l’intera area. Il progetto finanziato è stato sviluppato a livello preliminare, ora il Comune dovrà definire nei dettagli la parte esecutiva.