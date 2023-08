Rocca Maggiore, il ritorno Sono di nuovo fruibili torre e camminamento

La Rocca maggiore, capace di richiamare tanto visitatori dopo la riapertura del 23 giugno scorso, si arricchisce ora di un elemento in più. Sono terminati gli interventi e sarà di nuovo visitabile la panoramica torre poligonale e il relativo camminamento di collegamento. La presentazione dell’intervento e la piena fruizione di quest’area del complesso albornoziano avverrà sabato 26 agosto nel corso dell’iniziativa "Storie dal medioevo" caratterizzato da conferenze con storici e medievalisti nella Sala del Camino della fortezza. Alle ore 17 sono in programma i saluti istituzionali del sindaco di Assisi, Stefania Proietti e dell’assessore municipale all’Unesco, Paolo Mirti. A seguire le conferenze "Prudenza e Potere" con la professoressa Ilaria Taddei, docente di Storia medievale Università di Grenoble e "Il potere del denaro" tenuta dal professor Franco Franceschi, docente Storia medievale Università di Siena. Al termine la riapertura della torre poligonale dopo i lavori di restauro e riqualificazione. Interventi che seguono i lavori effettuati e presentati a giugno; in particolare la realizzazione di un nuovo solaio e del pavimento nel salone d’onore, l’opera del camminamento-ballatoio che percorre tre lati del monumento, la scala di collegamento esterna con ricostruzione del parapetto, le rampe di accesso al cassero, la riqualificazione della torre poligonale con possibilità di accesso diretto; sono stati poi realizzati nuovi impianti tecnologici e nuovi impianti di illuminazione. La due giorni di "Storie dal medioevo" sarà conclusa domenica 27 agosto con le conferenze, dalle ore 17.30, "Il potere delle donne" con la professoressa Elisabeth Crouzet-Pavan, docente di Storia medievale dell’Università Sorbona di Parigi. Sia sabato che domenica, al termine di ogni conferenza, alle ore 18.30, concerto di musica medievale a cura dell’Accademia d’Arti Antiche Resonars. I lavori di questo primo stralcio si aggirano sul milione di euro, grazie a finanziamenti regionali (fondi por fesr), della Fondazione di Perugia e del Comune di Assisi. L’amministrazione comunale è ora al lavoro per implementare le risorse per un secondo stralcio di lavori sul lato nord, per l’implementazione dell’accessibilità del piano terra e del piano nobile nonché per l’ideazione e realizzazione di percorsi espositivi in collaborazione con il gestore dei musei civici Opera Laboratori.