Rivotorto, l’asilo che verrà fa già discutere

Tiene banco, nella frazione, la questione della realizzazione dell’asilo nido con i fondi del Pnrr: l’area individuata dal Comune, in Viale della Pace, non piace, è ritenuta più opportuna quella nella zona del polo scolastico locale, in via Antonio Liverani e ora potrebbe farsi spazio una terza ipotesi nell’area di via Veronica Giuliani. Questione, quella della realizzazione dell’asilo nodo, oggetto di una raccolta di firme, che è stata al centro dell’incontro fra l’amministrazione comunale e la popolazione della frazione, negli spazi della Pro loco. Presente il sindaco, con componenti della giunta e del consiglio comunale, l’assemblea ha rappresentato l’occasione proprio per un confronto sulla questione dell’asilo nido Con la petizione indirizzata al Comune i cittadini della frazione di Rivotorto puntano a ‘dirottare’ la realizzazione in altro sito, rispetto al prestabilito di Viale della Pace, quello in via Antonio Liverani che, secondo i cittadini, sarebbe più idonea e funzionale a sopportare il certo aumento del carico urbanistico. "Sollecitiamo l’amministrazione – evidenziano i firmatari - a prestare particolare attenzione alla situazione attuale presente in viale della Pace, ove sussistono un: piano viabile stretto, difficilmente attraversabile a doppio senso di marcia, numerose attività ricettive, abitazioni private quasi interamente a carattere pluri-residenziale, pochi parcheggi, spesso saturi perché sufficienti solo per le strutture ricettive e le abitazioni private, viabilità non idonea a subire un aumento del carico urbanistico. Proprio in riferimento a quest’ultimo punto occorre precisare che le vie limitrofe di raggiungimento del sito non sono idonee a subire un carico di traffico tale quale quello che può verificarsi in caso di collocazione dell’asilo nido in Viale della Pace".

Con la sottolineatura che i dettami del PNRR sono puramente concettuali e non tecnici; pertanto è assolutamente pertinente lo spostamento del progetto in altra area, sempre di proprietà comunale, possibilmente in via Liverani dove esiste il Polo scolastico. Anche se, è emerso nel contro dell’incontro, l’amministrazione municipale si sta adoperando, a livello ministeriale, per collocare l’asilo nido in via Veronica Giuliani, una terza via che potrebbe risolvere i problemi sollevati dall’individuazione della struttura in via della Pace.