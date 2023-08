Rivoluzione rotatorie Gestione e manutenzione ora passano ai privati

È stato accolto con favore il bando emanato dalla amministrazione comunale alla fine del marzo di quest’anno per coinvolgere la città nelle sue varie espressioni (cittadini, imprese, circoli, parrocchie) nella gestione e manutenzione delle rotatorie presenti sul territorio.

"Sono soddisfatto del risultato ottenuto – ha dichiarato l’assessore al bilancio Marco Morelli, sostenitore e promotore del progetto – soprattutto perché esprime, al di là dei benefici modesti sul piano per le finanze pubbliche, calcolati in circa cinquemila euro, la disponibilità della comunità ad essere coinvolta nella gestione di iniziative che consentano di qualificare l’immagine complessiva della città sotto il profilo estetico ed ambientale. Aspettiamo ora di conoscere i vari progetti pensati per le singole rotonde che verranno realizzati dai vari assegnatari” che “avranno ovviamente la possibilità di utilizzare lo spazio per pubblicizzare la propria attività od iniziative collegate" Le rotatorie concesse in gestione sono diciassette. Questo l’elenco: Via Tifernate (incrocio Via Michelangelo), Via L. da Vinci (incrocio via Michelangelo), Via Perugina (incrocio Via Beniamino Ubaldi), Via Paruccini (zona Stadio ed incrocio con Via L. Da Vincii), Largo Pentapoli (zona s. Lucia), distributore Esso (Via Perugina) e Conad (Via Perugina), Via del Teatro Romano (foto – dinanzi ingresso parcheggio ex seminario), aiuola di Via Frate Lupo, Via B. Croce (gommista e panetteria), frazioni di San Marco, Padule, Spada, Torre Calzolari, Ospedale di Gubbio e spazio verde tra le strade su due piani che conducono da Via Leonardo da Vinci alla caserma dei Vigili del Fuoco.

Progetti del genere sono stati realizzati in altre comuni umbri, tra cui figurano Perugia, Umbertide, Città di Castello e Giano dell’Umbria.

"Nel frattempo – aggiunge l’assessore Morelli – sono state realizzate convenzioni con altre realtà sempre per la gestione del verde. Con l’Associazione San Pietro per i giardinetti della Piazza e lo spazio intitolato agli alberaioli, con una realtà di Ponte d’Assi per qualificare uno spazio della frazione".