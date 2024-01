Rivoluzione in vista alla “Carducci“

SPOLETO Rivoluzione in vista alla biblioteca comunale “Carducci“. Il progetto del Comune (foto) è riorganizzare totalmente i servizi erogati all’utenza e i relativi spazi compresa "la funzione del bar posto al piano terra" in modo tale da "rispondere efficacemente alle nuove sfide". "Per guidare tale processo - fa sapere il Municipio - si ritiene necessario avvalersi di un professionista di comprovata esperienza nel settore" individuato in Antonella Agnoli, "bibliotecaria che può vantare decennali esperienze in tema organizzazione e revisione di servizi bibliotecari sia in Italia che all’estero", che proprio a Spoleto nello scorso giugno ha presentato il suo libro “La casa di tutti. Città e biblioteche“. Nell’occasione la Agnoli aveva "espresso e motivato visioni ed esperienze di biblioteche in sintonia con le ipotesi di funzioni delineate da questa amministrazione". Da qui l’incarico per un importo di 18.239 euro.