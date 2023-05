Rivoluzione del traffico Più sicurezza per i pedoni Ma i commercianti tremano

Corso Garibaldi farà la fine di corso Mazzini? È il timore di tanti commercianti della parte bassa del centro storico cittadino, preoccupati per la rivoluzione del traffico che alla fine di maggio dovrebbe diventare realtà. Ancora pochi giorni infatti per la conclusione dei lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di Piazza della Vittoria, che regolerà l’accesso a Piazza e Corso Garibaldi e che comporterà una radicale modifica del sistema di circolazione dei veicoli, aumentando però la sicurezza dei pedoni. L’intervento, costato circa 600mila euro, finanziato dalla Regione non è mai piaciuto ai commercianti, che in più occasioni hanno chiesto all’amministrazione di revocarlo. Richiesta che non ha mai avuto seguito ed ora si attende il termine dei lavori per capire quali saranno le effettive conseguenze sull’economia di una delle zone a vocazione commerciale della città. Come previsto dal progetto iniziale, infatti, la vecchia porta Leonina d’accesso alla piazza sarà chiusa al transito della auto e sarà riservata esclusivamente ai pedoni. L’accesso alla piazza però sarà consentito da quella che oggi è la porta d’uscita. Questa soluzione non piace né ai commercianti di piazza Garibaldi, né a quelli di piazza della Vittoria, che vedranno notevolmente limitati gli spazzi per la fermata delle auto. Ma la domanda è: come si uscirà da piazza Garibaldi? L’ultima novità riguarda l’accesso alla piazza da viale Martiri della Resistenza che, a quanto pare, potrebbe essere destinato all’uscita. Sarà comunque possibile uscire anche proseguendo in direzione centro storico lungo via dell’Anfiteatro o percorrendo via Interna delle Mura, verso il parcheggio della Posterna. Sul fronte delle modifiche alla circolazione gli stessi operatori commerciali della zona chiedono all’amministrazione comunale di fare chiarezza una volta per tutte. Il progetto è finalizzato a rendere l’area esclusivamente ad uso pedonale, ma per il momento rimarranno anche i parcheggi a pagamento proprio al centro della piazza. Qualunque sarà la soluzione, le vie d’accesso a Piazza Garibaldi saranno ridotte almeno per le auto e questo preoccupa i commercianti della principale via cittadina dello shopping che rischia di fare la fine di Corso Mazzini, dove sono rimaste poche attività commerciali e sulle vetrine dei locali campeggiano i cartelli con le scritte "vendesi" o "affittasi".

D. M.