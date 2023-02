"Rivoluzione-auto, l’economia umbra ne risentirà"

PERUGIA Stop all’immatricolazione di nuove auto a benzina e diesel dal 2035: l’UE ha dato il via libera, ecco le riflessioni dell’assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni. "È di pochi giorni fa la notizia del definitivo semaforo verde dato dal Parlamento Europeo all’accordo raggiunto dal Consiglio Europeo nel novembre dello scorso anno, relativo allo stop all’immatricolazione di vetture con motore endotermico a partire dal 1 gennaio del 2035. Un provvedimento che impatterà sul sistema produttivo italiano in un settore strategico per il made in Italy e che pone numerose incognite sul processo di transizione dal motore a combustione a quello elettrico. Una misura che solleva minacce anche per il tessuto produttivo umbro che conta 145 aziende direttamente o indirettamente collegate al settore dell’automotive e che impone quindi, oltre che la costruzione di una strategia nazionale, anche l’implementazione di strategie regionali capaci di cogliere le opportunità della transizione limitandone al massimo i rischi. Da dove partire quindi? Il primo step è inevitabilmente legato alla tecnologia. Sarà fondamentale nei prossimi anni comprendere quali saranno le soluzioni tecnologiche più idonee a favorire questo processo di transizione ed individuare, al contempo, in quali settori le tecnologie attualmente utilizzate nel settore dell’automotive possano trovare nuovi...