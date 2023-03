“RivaDeAndrè. Amici fragili“, Buffa al Morlacchi

La stagione del Teatro Morlacchi si arricchisce con un nuovo spettacolo: domani alle 18 Federico Buffa (nella foto), apprezzato giornalista e telecronista sportivo, sarà in scena con “RivaDeAndrè. Amici fragili“, un lavoro di cui è anche autore insieme a Marco Caronna. Sul palco prenderà vita il racconto della storia di un vero incontro avvenuto fra gli calciatore Gigi Riva e il cantautore Fabrizio De Andrè. Da ricodare che questo spettacolo è uno dei due scelti per sostituire “Cetra… una volta“ previsto al Morlacchi sabato 25 e domenica 26 marzo e annullato per motivi legati alla compagnia. L’altro spettacolo che lo sostituisce è “Paradiso (dalle tenebre alla luce)“ di e con Simone Cristicchi , in arrivo domenica 26 marzo alle 17.

“RivaDeAndrè“ si svolge il 14 settembre del 1969 quando, dopo una partita a Genova di un Cagliari che avrebbe vinto l’unico, storico scudetto. Gigi Riva va a trovare Fabrizio De Andrè nella sua casa. Sembra un incontro tra due mondi lontanissimi e invece, nel silenzio che caratterizza la prima parte della serata, scorrono i pensieri di due randagi che, in campi e in modo diversi, hanno sempre scelto di stare dalla parte degli altri randagi. Quando le parole diventano di troppo si scambiano due regali, una chitarra e la maglia numero 11. Non si vedranno mai più e forse, proprio per questo, un incontro diventa teatro. Sempre domani alle 18 c’è l’ultimo appuntamento con il progetto “Mentre i grandi sono a teatro”, con laboratori creativi per bambini e bambine dai 7 ai 12 anni. Info e prenotazioni: [email protected]