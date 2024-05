RIUNIONE CON IL GOVERNO

Anche la Prefettura di Terni con il prefetto Giovanni Bruno, la presidente della

Provincia e i componenti della Cabina di coordinamento del Pnrr si sono collegati ieri mattina per la riunione con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i ministri Salvini, Piantedosi e Fitto. Sono state definite le linee programmatiche e le direttrici di azione che dovranno essere perseguite dalle Cabine di coordinamento. "Tali indicazioni e strategie, che saranno successivamente formalizzate in specifiche

Linee guida, hanno lo scopo di rendere maggiormente efficace il monitoraggio territoriale degli interventi del PNRR, favorendo così le sinergie fra le diverse amministrazioni e livelli

istituzionali coinvolti per migliorare l’attività di supporto in favore degli Enti territoriali", precisano dalla Prefettura di Terni. Le Cabine di coordinamento porteranno all’attenzione del Governo criticità e problemi riscontrati in sede di esecuzione degli interventi, in modo da individuare soluzioni per accelerare i processi di attuazione dei progetti, mettendo in rete gli Enti

coinvolti e favorendo le migliori prassi per rafforzare la competitività del nostro Paese.

A Terni la Cabina di coordinamento è stata costituita il 23 maggio.