Ritorno tra i banchi: "Cattedre ancora vuotee ruoli col contagocce. Sostegno in sofferenza"

"Oggi prende il via il nuovo anno scolastico e i problemi restano quelli di sempre: molte cattedre sono ancora vuote. Le nomine in ruolo, 480, non hanno coperto tutti i posti disponibili. Anche le call veloci (nomine in ruolo in altre province) non hanno avuto grande successo a causa dei vincoli che impediscono ai neo-immessi di riavvicinarsi a casa". A tirare le somme la segretaria provinciale dello Snals Susanna Costantini che aggiunge: "Gli incarichi da GPS stanno subendo ritardi a causa delle molte rinunce da parte dei destinatari (cosa che non accadeva quando tutto avveniva in presenza e quindi le operazioni di immissione in ruolo e le supplenze non si accavallavano). Anche i concorsi sono in ritardo e stentano a partire. Continuano a mancare gli insegnanti specializzati sul sostegno. Per il personale Ata la situazione non è certo migliore: non sono ancora terminate nemmeno le chiamate da graduatorie provinciali e numerose scuole sono anche sprovviste di un DSGA titolare, ne mancano all’appello circa 17. Per quanto riguarda i docenti, inizieranno le chiamate dei DS dalle graduatorie di Istituto per cui si spera che la situazione stabilizzi a breve".

Ed ora qualche numero: oggi tornano in classe 110.792 studenti (alcuni lo hanno fatto già lunedì in virtù dell’autonomia). L’organico complessivo delle scuole conta 11.625 docenti di ruolo. Inoltre, ci sono 3.356 docenti che hanno ricevuto una nomina di supplenza dall’Ufficio Scolastico Regionale (circa il 40% dell’organico). Per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata), sono state effettuate 170 immissioni in ruolo. In aggiunta, sono stati assegnati 609 contratti a tempo determinato.

Silvia Angelici