Riti di festa Pasqua di tradizione e spiritualità

PERUGIA

Le celebrazioni di Pasqua si concludono con il rinnovarsi di riti d’antica origine e spiritualità, che intrecciano la tradizione di carattere religioso & folkloristico con la più sentita devozione popolare. Oggi, nella giornata di Pasqua, i grandi classici della regione tornano in tutto il loro splendore, dopo le restrizioni del covid. Alle 11 a Bevagna c’è la “Corsa del Cristo Risorto“: con quattro appartenenti alla Confraternita portano in spalla la statua del Cristo Risorto dalla Chiesa del Seminario a quella di San Michele. Nel momento in cui il sacerdote intona il Gloria, la statua del Cristo viene portata di corsa lungo la navata centrale della chiesa e deposta sopra una base, di fronte all’altare. Sempre oggi alle 16.30 Bevagna celebra la Rinchinata, l’incontro delle statue del Cristo e della Madonna. Nel momento in cui avviene l’inchino (i portatori si inchinano provocando il contatto fra le due statue), le campane della chiesa suonano a festa tra gli applausi della folla. Un rito che torna anche a Cannara, oggi alle 18: due processioni distinte accompagnano l’uscita della statua del Cristo Risorto da San Matteo e quella della Vergine da San Biagio. Sul sagrato della parrocchia le statue si incontrano e avviene l’inchino dei due simulacri che deve compiersi in perfetto sincronismo. Appuntamento con la tradizione anche a Spello che oggi alle 17, dopo la celebrazione eucaristica, mette in scena la processione del Cristo Risorto.

Un altro settore delle rievocazioni ha il cuore pulsante nell’uovo, simbolo di rinascita. E’ il caso di Montefalco che domani apre il Lunedì dell’Angelo alle 11 con la tipica colazione pasquale umbra, ravvivata da attori che leggeranno sonetti in vernacolo, accompagnamento musicale e un’area dove i bambini potranno dipingere le uova. Alle 15, in Piazza del Comune, inizia la gara della “Ciuccetta”, antichissima tradizione popolare, diffusa secondo la leggenda da un dignitario al seguito di Mattia Corvino, re d’Ungheria, che soggiornò nella città nel ‘400: è la sfida tra due contendenti, ciascuno un uovo fresco. Le uova dei due sfidanti vengono battute punta contro punta, vince chi riesce, con lo stesso uovo, a rompere più uova degli avversari. Tutti possono partecipare. E anche a Ferentillo una gara a colpi di uova è protagonista de “Lu Ciuccittu“: oggi alle 15.30 per i bambini e soprattutto domani dalle 15 con i Terzieri di Matterella, Sacrato e Borzino che si sfidano in tre giochi per vincere l’ambito Uovo d’oro, mentre tutte le uova usate finiscono in una gustosa frittata al tartufo. A Pietralunga, oggi torna la tradizionale “Tocciata“: gli abitanti si sfidano in piazza, anche qui, in una emozionante gara all’ultimo uovo.

Sofia Coletti