Ritardi nei voli Come ottenere i rimborsi

In occasione dei viaggi dei cittadini per i ponti del 25 aprile e dell’1 maggio il Codacons lancia anche in Umbria un servizio di assistenza legale gratuita ai passeggeri della regione che si sono visti rovinare la partenza, o il ritorno, a causa dei disservizi delle compagnie aeree, allo scopo di far ottenere loro il rimborso del costo del biglietto e gli indennizzi previsti dalle Direttive Ue e dalle Convenzioni internazionali. "L’impegno in questo peculiare settore merita sempre più attenzione perché con il rinnovato flusso di viaggi, dopo la pandemia, i disservizi sono sempre più frequenti". L’associazione propone gratuitamente ausilio e assistenza a tutti i passeggeri dell’Umbria che dovessero subire ritardi del volo, cancellazione, negato imbarco o danneggiamentosmarrimento bagaglio: sul sito dedicato https:www.codacons.cloud.