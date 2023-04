Ristrutturato il Mulino Clitunno "Conserviamo la memoria"

BEVAGNA – Nuova vita per il Mulino Clitunno di Bevagna. Taglio del nastro per il ristrutturato edificio che si trova nella zona dell’Accolta e che completa così la riqualificazione di uno dei siti più caratteristici del borgo. Un’area che nel giugno del 2021 aveva già visto la riqualificazione di piazza dei Molini e piazza del Lavatoio. Il Mulino Clitunno è stato ristrutturato grazie ai fondi Psr 7.6.2, inerenti ai lavori che riguardando il Parco Fluviale Archeologico, per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro e che, tra le altre cose, ha visto anche la sistemazione del Parco dell’Imbersato. I lavori di ristrutturazione sono stati avviati nel 2019, con l’obiettivo di riconsegnare alla città un "luogo del cuore". In passato, era infatti tradizione per i bevanati recarsi in quel luogo per acquistare la farina prodotta dall’allora Mulino Silvestri. Uno dei tanti presenti in città, situati lungo i corsi d’acqua di cui Bevagna è ricca. Oltre alla parte strutturale, sono state riqualificate anche le imponenti strumentazioni ancora presenti al suo interno, affinché la memoria storica possa essere conservata il più possibile. "Quello che abbiamo trovato lo abbiamo riqualificato, mantenendo anche i macchinari", ha detto il sindaco di Bevagna, Annarita Falsacappa.