"Ristoranti e vacanze a Perugia: la stangata cresce l'allarme sociale"

Ma la stangata non si fa sentire soltanto sul carrello della spesa. L’Unione nazionale dei consumatori dell’Umbria, rielaborando i dati Istat, parla anche di carovacanze e di impennate nel settore della ristorazione, con i costi degli alberghi e dei trasporti che lievitano come non mai. "A sorpresa - fa notare il presidente Damiano Marinelli - Terni (con più 2,7) è tra le città dello stivale dove bar, ristoranti e rosticcerie hanno subito i ritocchi più consistenti". Anche Marinelli ammette che è un momento molto difficile per le famiglie, strette nella morsa dei rincari, minacciate da lavori sempre più precari, alle prese con l’aumento dei mutui. Così la forbice delle diseguaglianze si allarga e in molti quartieri si trasforma in disagio sociale. E’ il caso, ad esempio, della Stazione e di molte periferie.

"In quest’ottica, per portare un cambiamento nelle difficili dinamiche socio-economiche che caratterizzano il contesto Fontivegge – ricorda Marinelli - la nostra associazione ha aperto una sede in via Settevalli 11 (Ottagono). Obiettivo, proporre soluzioni e, al contempo, ascoltare le ipotesi di soluzione suggerite da chi lo vive il quartiere, collaborando per allineare gli obiettivi, mettere a sistema le risorse, dotarsi della possibilità di ricevere feedback utili a rivederemodificare in corso d’opera le ipotesi fatte in partenza". S.A.