“Frase razzista in campo”, scoppia la rissa sugli spalti

Perugia, 6 marzo 2024 – Dopo la rissa sugli spalti durante il derby Primavera Perugia-Ternana, disputato sabato scorso a Pian di Massiano, arrivano i provvedimenti del Giudice Sportivo. Spiccano le dieci giornate di squalifica per Edoardo Della Salandra (Ternana) "per comportamento non regolamentare in campo e per avere, al 38’ del secondo tempo, pronunciato un’espressione di discriminazione razziale. Infrazione rilevata da un assistente". La circostanza ha dato il via ad un parapiglia sugli spalti che ha costretto l’arbitro Iacobelli di Pisa a sospendere la gara per una decina di minuti. La sfida è poi ripresa fino al fischio finale. Risultato di 2-2 ma poco conta perché, come detto, è quanto accaduto fuori dal campo a fare notizia. Una ventina di persone coinvolte, tra genitori e spettatori delle due squadre. Quando le acque si erano ormai calmate sono intervenute anche le forze dell’ordine. Ma ci saranno accertamenti per capire la dinamica degli eventi e individuare i responsabili. A scatenare il tutto potrebbe essere un insulto in campo, con i primi battibecchi sorti nel rettangolo di gioco. Sugli spalti un genitore non avrebbe apprezzato e avrebbe dato il la alla discussione, poi degenerata. Prima una spinta e poi un’altra, con i presenti che sono intervenuti sempre più numerosi, tra spintoni e insulti, al punto che anche i calciatori hanno interrotto il gioco per avvicinarsi alla rete che divide la tribuna dal campo. A far tornare la calma sarebbe stato l’allontanamento della persona che per prima ha alzato le mani.