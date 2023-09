Rissa nella notte tra giovani italiani e stranieri. Quattro denunciati, un ferito con trauma cranico

ORVIETO Se le sono date di santa ragione per qualche commento fuori luogo che ha scatenato un diverbio poi sfociato in rissa. Protagonisti tre ragazzi italiani ed un gruppo più numeroso di giovani nord africani che hanno dato vita ad una scazzottata nel cuore della notte sopra al parcheggio di via Roma, praticamente a cento metri dalla caserma dei carabinieri, che sono subito intervenuti ponendo fine alla rissa e riuscendo ad identificare i tre italiani ed un marocchino, tutti compresi tra i 28 e 34 anni, denunciati per rissa, mentre gli altri africani sono riusciti a scappare. E’ successo nella notte tra sabato e domenica. Sono volate parole ed insulti finché la situazione è degenerata ed i giovani hanno cominciato a picchiarsi. Il 34enne marocchino è stato poi denunciato anche per ricettazione e lesioni personale poiché trovato in possesso del cellulare di uno degli italiani, probabilmente caduto nelle concitate fasi della lite. Alcuni dei ragazzi coinvolti hanno dovuto ricorrere a cure mediche per lievi contusioni; ad avere la peggio è stato uno dei tre italiani, trattenuto in osservazione per un trauma cranico. Le indagini proseguono per individuare gli altri coinvolti nella rissa.