Rissa davanti al locale Denunciati sei ragazzi Due erano finiti in ospedale

Una violenta rissa nel parcheggio davanti a una discoteca a Città di Castello è costata sei denunce ad altrettanti ragazzi. Durante il fatto avvenuto lo scorso 26 marzo nel parcheggio di fronte al locale, due giovani avevano riportato lesioni guaribili in 30 e 15 giorni. Secondo la ricostruzione di quanto accaduto, tramite le indagini svolte dagli agenti del commissariato di polizia, un gruppo di giovani, (cinque di origini straniere, di età compresa tra i 20 e i 28 anni e un cittadino italiano di 22 anni), a seguito di un diverbio scoppiato per futili motivi, si erano resi protagonisti di una violenta rissa al termine della quale, uno di loro, a causa dei violenti colpi ricevuti, aveva perso i sensi cadendo a terra. "A quel punto, senza prestare soccorso alla vittima, tre dei ragazzi erano saliti a bordo di un’auto e, dopo aver urtato contro un veicolo parcheggiato, si erano dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce", si apprende da una nota diramata dalla Questura. Sul posto, già impiegati in zona negli ordinari servizi di controllo del territorio, erano intervenuti gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Città di Castello insieme al personale sanitario del 118, allertati da una ragazza che aveva assistito al violento litigio. Nel frattempo due dei coinvolti – il giovane che aveva perso i sensi e il fratello – erano stati accompagnati al pronto soccorso dove, al termine degli accertamenti, i medici hanno emesso prognosi di 15 e 30 giorni di guarigione. Da quel giorno erano partite le indagini della polizia per individuare i responsabili di questo grave episodio. Gli investigatori, grazie alle immagini dei sistemi di video sorveglianza e agli elementi acquisiti dai testimoni, sono riusciti a risalire all’identità degli altri tre partecipanti alla rissa, due dei quali gravati da precedenti di polizia. In tutto dunque sono state emesse sei denunce a carico dei protagonisti di questo ennesimo brutto episodio. Per questi motivi, al termine delle attività di rito, le sei persone sono state denunciate per il reato di rissa.