Rissa alle prove di Giostra Arrivano i Daspo Un anno per Innocenzi

È arrivato il Daspo per Luca Innocenzi e per le altre quattro persone coinvolte nella rissa di domenica 4 giugno al Campo de li Giochi. Il provvedimento del questore Giuseppe Bellassai, notificato ieri dagli agenti del Commissariato di Foligno, è arrivato nei confronti dei cinque che erano già stati denunciati in seguito agli episodi.

Grazie alle indagini e all’attenta visione dei filmati acquisiti, il personale del Commissariato di Foligno è riuscito a risalire all’identità dei protagonisti della vicenda che sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa.

La gravità delle condotte, il contesto in cui queste si sono verificate e il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica hanno indotto il questore di Perugia a emettere nei loro confronti il Daspo. Il provvedimento vieterà a quattro delle persone coinvolte l’accesso alla manifestazione sportiva equestre della Giostra della Quintana di Foligno – comprese la gara e le prove – per la durata di 1 anno.

Per uno dei cinque protagonisti, invece, il divieto avrà la durata di due anni. Si tratta del rionale del Morlupo che ha riportato la frattura del setto nasale.

A tutti i destinatari del provvedimento sarà interdetto – a partire da due ore prima e sino a due ore dopo la conclusione della manifestazione sportiva – l’accesso e lo stazionamento in un’area ricompresa in 200 metri di distanza da ippodromi, campi gara, piazzali adibiti alla partenza, arrivo o sosta dei mezzi che trasportino spettatori ed ai luoghi di allenamento. L’eventuale violazione del divieto potrà essere punita con la pena di reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10mila a 40mila euro.

Le indagini comunque vanno avanti, per verificare il coinvolgimento di ulteriori persone. Per i coinvolti, comunque, è scattata l’interdizione solo per Foligno, mentre salvi sono gli altri appuntamenti equestri di Innocenzi. Resta l’attesa, a questo punto, per la giustizia quintanara umbra.

La Commissione Giustizia e disciplina di Palazzo Candiotti, presieduta dall’avvocato Carlo Orlando, dovrà istruire una sorta di processo con accusa e diritto di difesa e poi arrivare ad una decisione.

