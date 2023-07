Rissa a Fontivegge, tre arresti Le botte per la merce rubata Uno aveva in tasca un coltello

Rissa in via sella Ferrovia a Fontivegge, una delle vie più “difficili“ del quartiere. Dopo la richiesta di intervento, gli agenti della squadra volante hanno rintracciato tre cittadini stranieri, rispettivamente un marocchino di 37 anni e due cittadini camerunensi di 42 e 19, tutti con precedenti di polizia. In particolare, al momento del loro arrivo, i poliziotti sono intervenuti separando il cittadino marocchino da uno dei due camerunensi, che si stavano ancora confrontando fisicamente, riuscendo a riportare la calma. Tutti e tre i coinvolti sono ricorsi alle cure dei sanitari a causa delle lesioni riportate nella rissa.Dalle attività di controllo espletate sul posto dagli agenti, il cittadino marocchino è risultato in possesso di un coltello a serramanico mentre, sulle origini della vicenda, sono tutt’ora in corso le attività di accertamento. Dalle prime ricostruzioni, è emerso che la discussione tra i cittadini stranieri sarebbe scaturita dal tentativo di rivendita di generi alimentari e ad altri articoli di provenienza furtiva, successivamente sottoposti a sequestro.

Al termine delle attività i tresono stati arrestati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’udienza di convalida ha confermato gli arresti. Ancora violenza in un quartiere sempre ad alta tensione, con particolare criticità in prossimità di market e circoli etnici, spesso e volentieri oggetti di provvedimenti proprio per arginare situazioni potenzialmente a rischio. Una volta di più, i problemi di ordine pubblico si sono concretizzati in fatti di violenza che creano particolare allarme tra i cittadini, tornati anche recentemente a chiedere ancora più attenzione verso.la zona.