Rissa a bottigliate in piazza Partigiani: la polizia denuncia quattro persone

Rissa a bottigliata nel tardo pomeriggio di giovedì in piazza Partigiani. Sono quattro le persone identificate e denunciate dalla polizia. Secondo quanto ricostruito, un italiano di 47 anni e un gambiano di 24 hanno iniziato a picchiarsi quando, all’arrivo della ragazza del primo in suo aiuto, l’altro ha impugnato il coccio di una bottiglia per minacciare gli altri. Minacce a cui i due avrebbero risposto brandendo, a loro volta, i vetri di una bottiglia.

La lite è stata immediatamente sedata dagli agenti intervenuti e le tre persone

coinvolte e un quarto, un 57enne trovato in possesso di un coltello e quindi denunciato, sono state accompagnate in questura.

Un coltello è stato trovato anche alla donna che, per questo motivo, è stata denunciata anche per il possesso di oggetti atti a offendere, come il 24enne. Per i tre, inoltre, la contestazione di rissa.