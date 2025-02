"Risparmio dell’80% nell’occupazione del suolo pubblico"

TERNI Il sindaco Stefano Bandecchi firma in diretta social il provvedimento che abbatte fino all’85% le spese per l’occupazione del suolo pubblico. "C’è una notizia interessante per i commercianti ternani – cosi Bandecchi in un video social –, quanto sto per dire vale per bar ristoranti, ma sarà valido anche per negozi di abbigliamento e ferramenta, per tutti coloro che vorranno occupare spazi di suolo pubblico per rendere la città più bella e dinamica, ovviament rispettando le regole". "L’occupazione di suolo pubblico – continua il sindaco – passerà nella fascia del centro da 52 euro a metro quadrato annuali a 10 euro , con un risparmio di circa l’ 85%. Nella seconda fascia dove costava 42,24 euro a metro quadro annuali costerà invece 7 euro; in periferia da 31,68 euro a metro quadrato annuali si passerà a 4 euro metro quadro per anno. Un risparmio dell’80 per cento per una città più dinamica e più turistica, sfruttatelo bene"-