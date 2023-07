Risorse per il centro storico Via dei Priori, 150mila euro per la ripavimentazione

L’assestamento di bilancio del Comune si porta dietro sempre qualche sorpresa. Ieri, quasi a far fronte all’ordinanza su via dal Pozzo (articolo qui a destra), sono stati stanziati 75mila euro in più per il Piano-Strade 2023: roba di poco su un importo complessivo di circa tre milioni, già ridotto rispetto ai cinque del 2022. Il tutto contenuto nell’atto nella variazione di assestamento del bilancio discussa ieri in Commissione a Palazzo dei Priori.

Una seduta durante la quale, tra le altre cose, è stato annunciato lo stanziamento di 400mila euro per il quarto dei lavori al Teatro Pavone (dovrebbe essere l’ultimo pacchetto di lavori, o almeno si spera) e poi l’annuncio che verrà rifatta la pavimentazione in via dei Priori. Qui si parla invece dell’accensione di un mutuo da 150mila dedicato espressamente a questo cantiere che attende da anni. Quanto alle spese correnti le più rilevanti riguardano ulteriori 880mila euro per fronteggiare il pagamento delle rette dei minori in comunità in seguito a provvedimento del Tribunale per un totale di 3,8 milioni annui, 350mila euro ulteriori per le mense scolastiche. Nel documento sono riscontrabili inoltre previsioni di maggioriminori accertamenti a carico di alcune tipologie di entrata rispetto alle previsioni iniziali di bilancio. Ed ancora si provvede a variazioni degli stanziamenti della spesa del personale, con un incremento complessivo di 196.688 euro (di cui 147.633 per lavoro flessibile, tempo determinato settore scolasticoasili), finanziate mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato e con altri contributi per 220.063 euro (con una variazione netta pertanto in diminuzione per 23.375). Quanto alle variazioni al triennale delle opere pubbliche, si tratta per la maggior parte di modifiche agli importi su interventi già inseriti nell’atto (tra i principali la scuola di Cenerente, San Francesco al Prato, riqualificazione campi da calcio). Nella parte corrente, per ciò che concerne le entrate, sono previste maggiori risorse contenute nella quota spettante del fondo di solidarietà comunale (184mila euro), e nel fondo caro energia (283mila). Sono incrementate le risorse legate al recupero dell’evasione imu (+1,5 milioni), ma nel contempo vengono inserite maggiori somme nel fondo crediti di dubbia esigibilità (1,2 milioni) con un saldo finale di circa 300mila euro.