TERNI "Le risorse dell’idroelettrico andranno anche a Vallo di Nera, Scheggino, Ferentillo, Arrone, Montefranco, Poggiodomo, Polino, Sant’Anatolia di Narco, Monteleone di Spoleto", lo sottolinea il consigliere regionale Thomas De Luca (M5S). "Garantire un’equa ripartizione degli introiti incamerati dalla Regione Umbria grazie ai canoni concessori dell’idroelettrico è una delle battaglie che a livello locale il M5S non ha mai avuto paura di combattere - continua –. Grazie al sub emendamento presentato dal sottoscritto e da Andrea Fora, e condiviso in seguito dalla seconda commissione, anche ai comuni della Valnerina e dell’Orvietano verrà corrisposta la quota dei canoni di concessione applicati alle grandi derivazioni idroelettriche e incassati dalla Regione, così come definito dalla nuova legge sulla disciplina dell’assegnazione".