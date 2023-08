Risorse idriche nel Ternano "Nessuna emergenza con le piogge di giugno"

"Il primissimo bilancio della stagione irrigua 2023 è positivo grazie alle piogge intense di giugno". Cosi il Consorzio Tevere-Nera. "Nessun problema di approvvigionamento idrico e di stoccaggio dell’acqua – spiega l’ente di bonifica –. Il Consorzio dè stato impegnato, fin da inizio stagione, in attività di routine: riparazione di tubazioni e manutenzioni ordinarie. Grazie a progetti finanziati con fondi regionali e statali, l’ente sta mettendo mano a vecchie condotte, ormai obsolete. I tre invasi nel Comune di San Gemini hanno lavorato a pieno regime e presto saranno rinnovate anche le vasche “A” e “B”, che consentiranno di erogare ulteriore acqua agli impianti di irrigazione del territorio narnese-sangeminese".

"Fondamentale la prevenzione anche alla luce di eventi estremi e intensi come quelli che ormai siamo abituati a vivere durante la stagione estiva e non solo", commenta il presidente, Massimo Manni. Nelle città, aggiunge il Consorzio, "all’ordine del giorno gli intasamenti e le ostruzioni delle canalette, e le sorprese non sono mancate: in via Parini è stato persino trovato un casco da motociclista che ostruiva il passaggio dell’acqua".

A Terni ordinaria manutenzione del fosso di Stroncone, del fosso Schiglie, del fosso di Vallecaprina e del fosso Lagarello. Il fosso di Stroncone è inoltre protagonista di una specifica sistemazione idraulica. Un consolidamento strutturale sta interessando il torrente Serra, sempre a Terni. Sono invece appena terminati i lavori sui fossi di Valenza, Rivo, Calcinare, Toano e Corro. L’ente è in attesa di autorizzazioni per intervenire sui fossi Gabelletta, Cesi e su molti altri corsi d’acqua in Valnerina. Sul torrente Rio Grande (nel tratto tra i comuni di Montecastrilli e Guardea), sul fosso Porcareccia (Avigliano Umbro), sul fosso Sambuco dell’Arena (Montecastrilli e Avigliano Umbro) e sul fosso San Cristoforo (Amelia), "il Consorzio è impegnato nella pulizia dei corsi d’acqua, nel rinforzare le sponde con scogliere e nel togliere vegetazione e detriti dall’alveo".