Riscossione Tari, il partner per l’ufficio Tributi non si trova

Il Comune cerca un partner da affiancare all’ufficio tributi per la gestione della Tari, ma l’avviso pubblico va deserto. L’avviso è stato pubblicato a inizio gennaio sul portale dell’ente e il termine minimo per la presentazione delle offerte era fissato in 15 giorni. L’amministrazione comunale (nella foto il sindaco Andrea sisti), che in passato aveva valutato anche l’ipotesi di affidare esternamente il servizio Tari, ad agosto ha disposto di confermare l’assegnazione della gestione e della riscossione del tributo, dell’articolazione tariffaria e dei rapporti con l’utenza all’ufficio Tributi dell’ente. Per facilitare le operazioni di riscossione la Giunta però ha anche ritenuto necessario prevedere l’individuazione di un operatore al quale affidare il servizio di supporto all’ufficio, al fine di garantire il mantenimento di un servizio Tari efficiente, nonché il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente. Il bando prevede l’affidamento triennale del servizio per un importo complessivo di 120mila euro con possibilità di rinnovo e prolungamento del contratto, ma non ci sono state offerte e quindi con apposita determinazione dirigenziale la scadenza del bando è stata prorogata al 31 gennaio. Sulla mancata partecipazione di soggetti all’avviso pubblico sono intervenuti in Consiglio comunale anche gli esponenti di opposizione sollecitando il comune a riaprire la gara.