Riscossione coattiva e Aliquote Iva: le modifiche introdotte

TERNI Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la modifica del regolamento per la riscossione coattiva. "Viene introdotta all’art.11 - spiega Palazzo Spada – la possibilità per il contribuente sottoposto a provvedimento fiscale cautelare, fermo ammininistrativo o pignoramento, di dar luogo alla rateizzazione e con il versamento della prima rata all’annullamento del provvedimento fiscale". La procedura cautelare torna in vigore se non si pagano le rate successive. L’assemblea ha poi approvato a maggioranza la modifica del regolamento dell’Imu. "Sono state aggiunte alle fattispecie già esentate in precedenza, altre tre tipologie di immobili: quelli che non sono utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria o sia iniziata azione penale giudiziaria in relazione al reato di occupazione abusiva; gli immobili che sono di proprietà dell’accademia dei Lincei ed infine i cosiddetti “alloggi sociali”, purchè siano adibiti ad abitazione principale limtatamente al periodo di tempo in cui gli stessi risultano assegnati" spiega l’assessore al bilancio Michela Bordoni.