“Riscopriamo talenti“ Mano tesa da Caritas: "Un aiuto a chi cerca un lavoro dignitoso"

Si terranno martedì 16 e mercoledì 24 (ore 9-13), al “Villaggio della Carità” (via Montemalbe - zona via Cortonese), due giornate di formazione per operatori e volontari dei Centri di ascolto delle Caritas parrocchiali inerenti al progetto nazionale “Riscopriamo i talenti”, frutto di un protocollo d’intesa tra Caritas italiana, Inps, Ordine e Fondazione dei Consulenti del lavoro. Il progetto ha una duplice finalità: formare quanti sono preposti all’ascolto di persone in grave emarginazione sociale alla ricerca di un lavoro dignitoso e conoscere le diverse norme legislative che favoriscano la loro inclusione sociale; dar vita ad un canale di comunicazione tra gli Istituti coinvolti per una presa in carico condivisa della persona ascoltata nei Centri Caritas in modo anche da accompagnarla meglio a cogliere le opportunità occupazionali in aziende interessate ad assumere personale.

"Questo protocollo parte dall’idea della persona al centro – spiega Silvia Bagnarelli, assistente sociale e referente Caritas Perugia –, una persona capace di essere portatrice di talenti anche se in condizione di svantaggio e prevede un canale di comunicazione diretto tra gli istituti coinvolti per una presa in carico condivisa. Il nostro ruolo è quello di primo contatto: grazie alle caratteristiche di capillarità e prossimità proprie della nostra identità, incontriamo tante persone in difficoltà e possiamo essere fondamentali nella fase di orientamento anche alla riscoperta del loro talento, accompagnando e monitorando il percorso attraverso le competenze di Inps, rispetto all’accesso ai diritti e alle forme di tutela e di sostegno e attraverso le competenze dei Consulenti del Lavoro e di Fondazione Lavoro".