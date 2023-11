Rischio idrogeologico. Ecco tutti gli interventi

TERNI Il Consorzio di bonifica Tevere Nera fa il punto dei lavori effettuati sui corsi d’acqua per fronteggiare il rischio idrogeologico. "I principali protagonisti di queste attività - spiega l’ente – sono il Torrente Rio Grande ed i suoi affluenti (comuni di Amelia, Montecastrilli, Guardea e Avigliano Umbro), il Torrente Arnata (Montecastrilli), il Torrente Calamone (Narni), il fosso dei Barconi (Penna in Teverina) e il fosso della Fontana (Guardea). Una ingente operazione sta riguardando da vicino anche la ciclovia, nel tratto Santa Maria Maddalena di Terni. Gli operatori del Consorzio stanno effettuando il taglio della fitta vegetazione della ciclopedonale per procedere poi ad una completa pulizia del tracciato. Ultimati invece gli interventi di manutenzione sul Fiume Nera e sui suoi affluenti, sul fosso di Pantalla, sul fosso Colatore in località Montecampano di Amelia e sul fosso di Moiallo a Stroncone". "L’Ente ha terminato tutti gli interventi in questione, compreso il rifacimento del ponte di via Di Vittorio - spiega la direttrice Carla Pagliari – . Sono stati chiusi i lavori di manutenzione straordinaria anche per il fosso La Sargiola (Polino)e per il torrente Serra (Terni)". Partiranno invece a breve le operazioni di rimozione delle alberature cadute e pericolanti lungo le sponde del Nera, in diversi comuni della provincia. Sarà soggetto ad intervento anche il fosso del Vallo a Terni.