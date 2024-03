ASSISI – L’Osservatorio Regionale sulle infiltrazioni mafiose e l’illegalità della Regione Umbria ha scelto Assisi per una seduta straordinaria "motivata dal rischio di infiltrazione in ambito economico e dalle segnalazioni specifiche che sono pervenute in sede regionale – ha detto Walter Cardinali, presidente dell’Osservatorio -. Da qui la volontà di monitorare e condividere strumenti conoscitivi e proposte sul tema del rischio di infiltrazione criminali in ambito economico, imprenditoriale e commerciale. Assisi è una tappa importante del nostro lavoro: ci permette di toccare i punti nevralgici del rischio di infiltrazione in ambito economico, nell’impresa e nel commercio. Le segnalazioni giunte all’ Osservatorio hanno come oggetto l’acquisizione di imprese locali da parte di pochi soggetti e in un arco temporale ristretto: un segnale a cui prestare attenzione". "Dovete tornare qui perché le anomalie che vediamo debbono essere attenzionate ed indagate. Organizzeremo una assemblea pubblica sul tema delle infiltrazioni, portando studi ed approfondimenti". Sono state le parole del sindaco Stefania Proietti, che ha ricordato la lunga vicenda dell’Hotel Subasio, albergo storico di proprietà della Casa di Riposo "Andrea Rossi", con l’interdittiva antimafia nei confronti dei titolari della società che avevano in gestione lo storico albergo. "L’hotel Subasio – ha aggiunto la Proietti - è destinato a riaprire e a risorgere rimanendo della Casa di riposo e grazie a fondi europei che siamo riusciti a far atterrare ad Assisi" Il professor Antonio Parbonetti del Centro di Ricerca Imprese Mafie ed Economia (CRIME) dell’Universita` di Padova, ha evidenziato come l’evoluzione verso forme di presenza delle mafie evolute e dannose dipende dai presidi che una società riesce ad attivare la sottovalutazione ed il silenzio favoriscono la presenza delle mafie. Puntando l’attenzione sulle varie fasi che caratterizzano l’attecchire del fenomeno, dall’esplorazione all’inserimento, dall’insediamento alla penetrazione sino al radicamento, con conseguente condizionamento dell’attività amministrativa. Con tutti gli effetti che tale presenza finisce per avere sul piano economico. La rimozione dell’economia illegale da riciclaggio, invece, ha effetto immediato sulla salute economica del tessuto commerciale sano. Maurizio Baglioni