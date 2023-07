Rischia di annegare, bimbo di 5 anni in ospedale

È ricoverato in ospedale, in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Un bambino di cinque anni nella mattinata di ieri ha rischiato di annegare in un impianto sportivo nella prima periferia di Perugia.

Le sue condizioni, come detto, non sono particolarmente

gravi e i medici del Santa Maria della Misericordia lo tengono monitorato costantemente, sotto strettissima osservazione.

L’incidente è avvenuto in una piscina: non è ancora chiaro come siano andate le cose, ma il bambino è arrivato in ospedale a bordo di un’ambulanza, a sirene spiegate. Nel centro sportivo dove si è sfiorata la tragedia, quando i presenti si sono accorti di quanto stava accadendo al bambino, sono immediatamente intervenuti. Sono stati chiamati i soccorsi e, già sul posto, sembra gli siano state eseguite le manovre che hanno scongiurato il peggio. Poi l’arrivo del 118 e il trasferimento al Santa Maria della Misericordia, dove ora il bambino di cinque anni è ricoverato.