Rischia Cardiologia: "Depotenziata l’Oncologia"

TERNI A rischio Cardiologia, ma anche i servizi oncologici dell’ospedale che temono un depotenziamento. "Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per l’ennesimo attacco al servizio sanitario, essendo venuti a conoscenza della mancata volontà dell’amministrazione regionale di garantire il primariato della struttura di Cardiochirurgia dell’azienda ospedaliera di Terni". Così la Fp Cgil Medici. "Da anni si aspetta la procedura concorsuale per superare l’incarico di facente funzioni per una delle eccellenze della sanità regionale", continua il sindacato. "Con la bocciatura della proposta di emendamento al Defr presentata dal consigliere regionale del M5S, Thomas De Luca, la Giunta Tesei svela le carte sul progetto di smantellamento del reparto di Cardiochirurgia", tuona il conisgliere comunale Claudio Fiorelli che invita le forze politiche alla mobilitazione. E’ invece il Forum Sanità del Pd che denuncia "l’imminente interruzione a tempo indeterminato del Servizio di biologia molecolare; dai primi di gennaio il Santa Maria non sarà autonomamente in grado di definire in maniera completa alcune tra le più comuni diagnosi oncologiche".