"Risarcisca 820mila euro" La Corte dei Conti condanna commercialista

Quasi 820mila euro scomparsi invece di finire nelle casse dell’Agenzia delle entrate. La Corte dei conti dell’Umbria ha condannato al risarcimento una commercialista ed ex curatrice fallimentare, perché ritenuta responsabile della "sottrazione di ingenti somme, di cui l’imputata aveva la disponibilità in qualità di curatore fallimentare", somme "non incamerate a titolo di Imposta di registro, Invim, Irpeg, Iva e Imposta di registro straordinaria, relative alle procedure fallimentari delle società Valigi Spa, Salumificio di Bettona Giudizio ed Icap Spa".

Per i giudici, "il nesso tra il comportamento delittuoso dell’imputata e il conseguente danno subito dall’Agenzia delle Entrate appare di estrema evidenza e non necessita di ulteriori dimostrazioni".

La commercialista era stata condannata a 4 anni di reclusione dal tribunale penale. Se era andata in prescrizione la richiesta dei danni alle aziende e allo Stato, la Procura contabile ha avviato un secondo procedimento relativo esclusivamente all’ipotizzato danno subito dall’Agenzia dell’entrate, quello che si è poi definito con la sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

La vicenda è ventennale, con la prima sentenza del tribunale penale che risale al 2005 e si è definita nel 2012 con la Cassazione che aveva rigettato il ricorso dell’indagata dopo la sentenza di condanna, riformata rispetto alla sentenza di Perugia, della Corte d’appello di Firenze. Secondo la Corte dei conti, che ha accolto la ricostruzione accusatorio, "è stata accertata l’illecita appropriazione di ingenti somme di pertinenze delle procedure fallimentari, attraverso diverse modalità" tra cui "mediante la formazione di mandati di pagamento abusivamente compilati e falsificati nelle firme dei giudici delegati e del cantiere, convalidati con timbro del tribunale di Perugia, con cui l’imputata ha prelevato somme di denaro dai libretti alle procedure concorsuali; mediante richieste ed emissione di assegni circolari che venivano poi riversati sui conti del marito(...)".

Circostanze, sottolineano i giudici, poi confermate da consulenze tecniche e che, nel procesdo penale, l’imputata sostanzialmente ammise. Se il danno di immagine inizialmente contestato era decaduto, il risarcimento per il danno, per così dire materiale, è stato accordato rilevando, in sentenza, il dolo alla base delle azioni compiute. Dopo vent’anni, insomma, un nuovo capitolo per la vicenda che, all’epoca, destò particolare clamore.