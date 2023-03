Riqualificato il parco Luci, alberi e percorso

TODI - Con l’inaugurazione del Parco a ridosso del Tempio della Consolazione, avvenuta sabato, si volta finalmente pagina in una zona che era stata per troppo tempo abbandonata. Ne è consapevole il sindaco Antonino Ruggiano, che parla di un parcheggio selvaggio che per anni ha reso assai poco felice l’area che incornicia il Tempio del Bramante. L’intervento ha previsto l’installazione di una nuova pavimentazione con asfalto ecologico e di una pubblica illuminazione, la regimentazione delle acque, la messa dimora di 50 alberi e la realizzazione di un percorso pedonale panoramico. "È solo uno degli interventi in questa zona – afferma il sindaco - abbiamo completamente riqualificato il parco della Rocca: oggi siamo in condizione di poter partire con i lavori di completamento, all’ingresso del percorso denominato ‘serpentina’. Lo faremo entro il mese di aprile e sistemeremo con un intervento di oltre un milione e 300.000 euro anche la vicina via Abdon Menecali, sulla quale si affaccia il plesso dell’Einaudi". La navetta elettrica messa a disposizione dall’amministrazione comunale si avvale, oggi, anche di una nuova fermata e collegherà il parco al centro storico ogni 15 minuti. s.f.