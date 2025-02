Ripristino della barcaccia. Il Tevere è protagonista

Alla passerella ciclopedonale in corso di realizzazione tra Pontenuovo e Torgiano, si affianca l’iniziativa, che coinvolge soggetti privati con l’interessamento dei Comuni di Todi e Monte Castello, del ripristino della “barcaccia“, una zattera in legno usata fino alla metà del secolo scorso per l’attraversamento del fiume. Del ripristino di questo tipo di collegamento si parla, da molti anni, anche a Marsciano, Collazzone e Fratta Todina dove erano attivi servizi di spostamento su barca tra le sponde del Tevere. Il Comune di Collazzone, in particolare, contava due barche che fino agli anni ’60 permettevano l’attraversamento del Tevere fungendo da mezzo di trasporto per superare la barriera naturale del fiume tra i territori di Marsciano e Collazzone. Ed è proprio partendo da questo rinnovato interesse per la fruibilità delle aree lungo il Tevere che le due amministrazioni comunali proporranno all’attenzione dei Comuni interessati la creazione di un percorso verde, pedonale e ciclabile, nel tratto del fiume tra Torgiano e Todi. "Si tratta di un’operazione che ha una duplice finalità – affermano i sindaci di Marsciano e Collazzone – rivitalizzare un aspetto legato alla memoria e alla storia del territorio ma anche valorizzare, in ottica di attrattività e fruibilità, il fiume, principale asse fluviale della regione". Presto l’avvio di un momento di confronto con la Regione, il Gal Media Valle del Tevere e i Comuni i cui territori si affacciano sul tratto interessato dal percorso verde.

s.f.