Ripristinate le condizioni di sicurezza

Un uomo, 55 anni di origini italiane, si è schiantato contro la pompa di un distributore che si trova lungo la strada statale 75, in direzione Bastia Umbra. Il conducente ha finito la sua corsa addosso alla colonna che eroga un additivo, fortunatamente non infiammabile. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Assisi, per gli accertamenti del caso. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia che hanno provveduto a chiudere temporaneamente il distributore, in attesa che venissero completate le operazioni di pulizia e ripristino.