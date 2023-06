Ripresa l’attività dell’Ast Un po’ di respiro dopo il periodo di ’cassa’

E’ ripresa a regime in quest’ultimo fine settimana e lo sarà ancor più oggi l’attività di Ast, reduce da oltre tre settimane complessive di cassa integrazione che hanno interessato a macchia d’olio tutti i reparti e circa duemila lavoratori. L’ultima proroga dell’ammortizzatore era stata firmata a fine maggio tra azienda e sindacati fino al 9 giugno, venerdì scorso . Nell’accordo era stato anche definito che, appunto, per il mese di giugno lo stabilimento non avrebbe più fatto ricorso all’ammortizzatore. La cassa integrazione era scattata ai primi di maggio per una contrazione degli ordinativi, interessando sia l’area di produzione a caldo che quella a freddo. Nel frattempo si è svolto il summit al ministero delle Imprese che ha dato il via libera ad Ast per presentare in ambito Ue, entro il 30 giugno, la domanda di accesso alla finanza agevolata, cui seguirà l’atteso piano industriale per la decarbonizzazione ed il rilancio industriale del sito: sul piatto un totale di un miliardo di euro. I primi di luglio azienda, sindacati e istituzioni locali dovrebbero essere riconvocate al ministero per definire ulteriormemte l’intesa. L’altalena del mercato mondiale dell’acciaio, intanto, non consente ancora di pianificare con certezza la fermata estiva: sicuramento lo stabilimento chiuderà nelle due settimane canoniche a cavallo di Ferragosto, ma il resto è tutto da definire.

Ste.Cin.