Ripopolamento, appello di Arci Caccia: "I cacciatori pagano un indecente braccio di ferro"

SPOLETO - L’Arci Caccia di Spoleto lancia un appello alle altre associazioni dello spoletino-folignate per far fronte alle grandi difficoltà per sviluppare un’attività di ripopolamento adeguata al territorio e alle esigenze dei cacciatori. Si tratta di un appello "alla responsabilità e alla collaborazione". Arci Caccia si dice disponibile ad un tavolo di concertazione in ogni sede, per trovare soluzioni adeguate. "I cacciatori – scrive Arci Caccia Spoleto – pagano un indecente braccio di ferro fra tutte le associazioni, agricole e venatorie, con la partecipazione irresponsabile anche della politica regionale, nella nomina dei presidenti e degli organismi negli Atc regionali. Braccio di ferro che continua anche dopo le nomine". "I rappresentanti di alcune associazioni – prosegue Arci Caccia – continuano a creare polemica a danno di tutti".