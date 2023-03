Ripertura del Tribunale Scatta la mobilitazione

Invitare a Orvieto il sottosegretario Andrea Delmastro per affrontare il tema della riapertura del tribunale, valutando come possibile sede gli uffici che sono ora utilizzati dal giudice di pace. Con un consenso politico raro a vedersi, ma decisamente virtuoso, la Giunta Tardani punta sul progetto di recuperare la sede di giustizia che dieci anni fa venne accorpata a Terni con un provvedimento del Governo Monti. A farsi portatrice del progetto è stata la consigliera dell’opposizione Cristina Croce, ma la Lega è tutto il centrodestra ha deciso di tentare convintamente questa strada. "Il nuovo Governo – dice il capogruppo del Carroccio, Andrea Sacripanti – ha realmente intenzione di riaprire la pratica e il ministro Nordio ha dato mandato al sottosegretario Delmastro di occuparsi della questione. Due giorni fa è stata depositata in commissione regionale la proposta di legge del consigliere Nicchi che prossimamente arriverà in Consiglio. Si tratta di una iniziativa legislativa della Regione a sostegno dell’abrogazione della norma che ha cancellato i tribunali minori. A questa, come alla iniziativa della consigliera Croce, possiamo dare concretezza mettendo a disposizione gli spazi, di proprietà comunale, oggi già occupati dagli uffici del giudice di Pace e invitare il sottosegretario Delmastro in città per approfondire l’argomento". Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco che si sta coordinando con gli avvocati da anni impegnati su questo fronte: "Stiamo studiando le soluzioni da mettere in campo per supportare congiuntamente la proposta di legge della Regione e le iniziative del Governo".

Cla.Lat.