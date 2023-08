Ripavimentazione di Piazza Grande Lo sguardo dall’alto è spettacolare

Procedono spediti ed a quanto risulta anche nel pieno rispetto dei tempi programmati i lavori di ripavimentazione di Piazza Grande, seguiti giorno dopo giorno da cittadini e turisti. La curiosità e l’attenzione ai lavori sono più che giustificabili, perché si tratta di un intervento importante e delicato, ma anche di grande rilievo urbanistico culturale perché nel suo evolversi riporta in luce elementi che documentano, richiamano e descrivono quella che è stata la vicenda della “platea magna”.

Nei giorni scorsi, come confermato dal sindaco Filippo Stirati, per iniziativa della Soprintendenza ai monumenti è stato realizzato un rilievo approfondito, con l’ausilio di georadar e rilievi con il drone, che ha tradotto in rilievi e documentazione fotografica quanto emerso fino ad oggi. In parte già conosciuto ed in parte un po’ a sorpresa. Vale a dire i resti dell’antico porticato che delimitava Piazza Grande sul versante di Via Baldassini, demolito nel 1839 su sollecitazione dei Ranghiasci per dare maggiore respiro al loro palazzo, tratti di una precedente ed elegante pavimentazione, resti della scalinata circolare che dava accesso a Palazzo Pretorio quando l’ingresso era quello attraverso il quale attualmente si accede agli uffici tecnici.

"Tutto procede regolarmente – assicura il Sindaco Filippo Stirati – ed entro il mese di settembre dovrebbe essere completato il lavoro più delicato preliminare alla pavimentazione, quello che riguarda la parte della Piazza sostenuta dai possenti “Arconi” che si aprono su Via Baldassini".