Ripavimentazione di Piazza Grande in tempi rapidi

GUBBIO – Prosegue a ritmo serrato e nel rispetto del crono programma definito, la ripavimentazione di Piazza Grande entrata, come documentato dalla foto, nella fase finale, la più attesa e delicata. Quella relativa alla messa in opera delle mattonelle, simili ma meno rosse delle precedenti, anche per l’impasto utilizzato. Fin da ora comunque (foto) si delinea la conclusione di un progetto destinato a ridare ulteriore lustro a quella “platea magna” intorno alla quale pulsa il cuore della città. "Siamo soddisfatti – ha dichiarato l’assessore Valerio Piergentili – sia per la tempistica che per la qualità. Dell’una e dell’altra non avevamo mai avuto dubbi, anche per la sinergia che ha sempre caratterizzato tutti i soggetti coinvolti". La piazza dovrebbe essere riconsegnata entro la fine di marzo, in tempo ampiamente utile per essere ancora una volta lo scenario privilegiato e fondamentale della Festa dei Ceri e non solo.