Ripartono i lavori per la nuova moschea

Moschea, riprendono i lavori. Forse sarà un caso, ma di fatto all’indomani delle elezioni amministrative, gli operai tornano nel cantiere di via Madonna del Moro, dopo aver sottratto in tal modo il costruendo centro islamico ad eventuali polemiche da campagna elettorale. A dare l’annuncio l’imam della comunità musulmana locale Chafiq El Oqaylysul suo profilo Facebook. El Oqayly che è anche presidente del Centro islamico scrive rivolto ai fedeli: "Comunichiamo alla comunità musulmana di Umbertide che oggi 31 maggio riprenderanno i lavori alla moschea dopo una pausa di cinque anni. Sia lodato Allah con la cui grazia si compiono le buone azioni". Una nota breve, che condensa una lunga attesa passata attraverso il covid, difficoltà nel raccogliere fondi, una vicenda giudiziaria superata senza conseguenze e qualche bastone tra le ruote. Ieri un cartello all’ingresso del cantiere testimoniava l’operazione, anche se all’interno dell’area non si registravano ancora lavori in corso. L’imam Oqayly, che al momento si trova in Marocco,spiega: "Riprendiamo l’opera con la speranza di portarla a termine. Restano da completare gli impianti ed alcune rifiniture".

La speranza è quella di creare, dopo tante polemiche, un posto inclusivo ed aperto: "Vogliamo che diventi il luogo dell’integrazione e del dialogo. Siamo cittadini italiani a pieno diritto. Quella islamica è una cultura di pace e di convivenza. Siamo sempre disponibili e aperti al dialogo".

Pa.Ip.