Riorganizzazione bancaria. Dipendenti “distaccati“

Riorganizzazione del lavoro per i dipendenti della Cassa di risparmio di Orvieto. Il Mediocredito Centrale, gruppo che controlla la banca orvietana, ha raggiunto un accordo con la delegazione sindacale di Mediocredito Centrale, BdM (la ex Banca popolare di Bari) e la Cassa relativo alla riorganizzazione del gruppo e al potenziamento del ruolo commerciale di BdM. L’intesa prevede che i dipendenti della Cassa possano avere come sede di lavoro anche Mediocredito. "In un clima costruttivo e caratterizzato da spirito di comprensione delle reciproche posizioni -commenta l’ad di Mediocredito Centrale, Francesco Minotti (nella foto)- abbiamo siglato un’importante intesa che evidenzia i valori di trasparenza, di stretta collaborazione e la volontà di proseguire il cammino intrapreso per raggiungere l’obiettivo comune della crescita del gruppo. Grazie al potenziamento commerciale, infatti, saremo sempre più presenti nei territori e rafforzeremo il nostro ruolo come strumento di rilancio e slancio per il Mezzogiorno". In base all’accordo stipulato nei giorni scorsi con i sindacati, è previsto che il personale di Bdm Banca e Cassa di Orvieto adibito ad alcune funzioni fra cui pianificazione e controllo, bilancio, finanza, sia distaccato presso il Mediocredito. Il potenziamento delle funzioni commerciali di Bdm Banca poi, potrà avvenire attraverso la mobilità funzionale. Le misure non avranno ricadute occupazionali. Si tratta di iniziative che vanno a dare attuazione al piano industriale varato mesi fa per sostenere il quale era stato anche necessario procedere ad un aumento di capitale che non è stato sottoscritto dal socio di minoranza della Cro, la Fondazione Cassa di risparmio con la conseguenza di veder diluita la propria quota di partecipazione nell’Istituto di credito.

Cla.Lat.