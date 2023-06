Rinvio per il sindaco di Passignano accusato di truffa, il giudice decide il 19 settembre

Un altro rinvio per l’udienza preliminare nei confronti di Sandro Pasquali, sindaco di Passignano da poco confermato alle ultime elezioni amministrative e accusato dalla procura di truffa aggravata e continuata per i contributi previdenziali che gli vennero versati dal gruppo regionale del Partito democratico, per cui lavorava da anni. Il giudice Margherita Amodeo ieri ha accolto l’istanza di rinvio presentata da Pasquali con l’avvocato Nicola Cittadini, motivata dal legittimo impedimento proprio del legale che infatti ieri mattina non era presente in aula. Il procuratore capo Raffaele Cantone nelle accuse mosse al primo cittadino parla di truffa aggravata perché commessa ai danni del Comune e continuata perché protrattasi nel tempo, dopo la sua elezione nel 2018. Il sindaco si è sempre detto certo di poter dimostrare la totale correttezza del proprio operato come ha scritto nella memoria di parte in cui ha ricostruito il suo punto di vista sulla vicenda, e il fatto che essersi collocato in aspettativa era derivato da un non prevedibile incremento del lavoro dovuto anche al fatto che il centrosinistra aveva da poco perso il governo regionale diminuendo così il numero di collaboratori assegnati al gruppo Pd. Inoltre, secondo la difesa, quell’aspettativa aveva procurato al sindaco "un nocumento economico", perdendo circa 2.200 euro all’anno. Da qui, la richiesta di non luogo a procedere della difesa. L’udienza è adesso rinviata al 19 settembre, quando il giudice dovrà a questo punto decidere sul rinvio a giudizio del politico che proprio in vista delle elezioni aveva già chiesto ed ottenuto un rinvio per "legittimo impedimento".